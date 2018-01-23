В Вологде ребенка зажало в дверях автобуса №37

В Вологде ребенок оказался зажат дверями автобуса №37. Инцидент произошел накануне на одной из остановок.

«Сегодня стали свидетелями ужасной картины. В 17.05( приблизительно) на маршруте 37,номер автобуса "е819ср" произошло следующее. Мужчина с двумя детьми ( мальчик лет 5-6 и девочка 3-4 лет) хотел выйти на остановке"Западная", но автобус проехал мимо и остановился лишь на следующей.Пока ехали девочка уснула и мужчина взял ее на руки,мальчика кое как успел вывести из автобуса,а вот сам выйти не успел, в следующие минуты произошло ужасное, ребенка на руках у мужчины зажало дверью!!! И водитель чуть было не тронулся с места, пока все коллективно не закричали, чтобы открылась дверь. Плач девочки до сих пор стоит в ушах.Надеюсь с малышкой все в порядке», - написала в социальных сетях вологжанка, которая стала свидетелем происшествия.

У себя в записи она также отметила, что на маршруте «Вологда-Молочное» постоянно возникают проблемы – то кондукторы грубые, то водители не следят за тем, чтобы все пассажиры вышли, да и манера вождения оставляет желать лучшего.

«Все лето в автобусах работала система озвучиваюшая остановки, при том, что видимость летом прекрасная, зато зимой ни одной озвучки нет, неоднократно сталкивались с ситуациями, когда люди просто проезжали мимо своей остановки», - заключает вологжанка.

Маршрут 37 обслуживает компания ООО «Вологдатранс», которая в 2017 году выпустила на линию автобусы, непригодные для перевозки людей с ограниченными возможностями. Newsvo подробно освещал данную проблему летом и осенью прошлого года. Директором предприятия является Сергей Люлин. О нынешней ситуации с зажатыми дверями он узнал от журналистов и пообещал в ней разобраться.