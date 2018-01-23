Приставы опечатали колодец в селе Щетининское Череповецкого района: местные жители остались без воды

В селе Щетининское Череповецкого района приставы опечатали единственный общественный колодец. Теперь набрать воды для местных жителей – проблема.

- Причина: в колодце вода непригодна для питья. Результат: жители остались вообще без воды. В бане не помыться (общественной бани нет, закрыта много лет), белье не постирать, полы не помыть, скот нечем поить. Местная администрация в лице Кондратьевой Н. решила в 2018 г. построить в селе новый колодец, когда- то это будет и сколько средств бюджетных надо истратить (очень много), притом колодец хотят построить там, где в зимнее время в домах никто не живет. А как же нам сейчас постоянным жителям окрестных домов жить без воды?, - пишут в соцсетях сельчане.

По их словам, они просили почистить и отремонтировать колодец, однако местная администрация не выполняла просьбы, чем нарушила СНиП о содержании общественных колодцев. Строительство нового колодца обойдется намного дороже, чем ремонт старого, считают жители Щетинского:

«Требуется выполнить следующее: 1.Снять слой земли толщиной 1 метр, поправить верхнее ж/бетонное кольцо сруба, забетонировать шов. 2. Засыпать грунт по периметру кольца. 3. Выполнить отмостку по периметру ж/кольца. 4. Откачать воду и почистить дно колодца (более 15 лет не чистили. 3. Поставить новую крышку на сруб. Это обойдется в несколько раз дешевле. Вывод: администрация не экономит бюджетные деньги. Кстати, вода в этом колодце считалась самой лучшей в селе, воду увозили даже в город. А плохой вода стала из-за того что, после смещения верхнего кольца в колодец стали поступать поверхностные воды - дождевая и талая вода».

В Роспотребнадзоре говорят, что вода в колодце сейчас непригодна для питья и даже опасна для здоровья сельчан.

«Было установлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. В частности, по органолептическим показателям (имелась цветность и мутность воды) и по микробиологическим: было зафиксировано превышение по общему микробному числу и общим колиформным бактериям. После употребления такой воды могут развиться острые кишечные инфекции. Кроме того, имелся ряд других нарушений: отсутствие необходимого ограждения, сгнивший сруб. Протокол об административном правонарушении был передан в суд. Он вынес решение о приостановлении эксплуатации общественного колодца и родника на 90 суток». – комментирует ситуацию Сергей Аверин, главный специалист-эксперт череповецкого отдела Роспотребнадзора.

Главный специалист (территория Ильинского и Щетинского сельсоветов) Мяксинского МО Наталья Кондратьева, считает, что колодец ремонту не подлежит.