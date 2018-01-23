В Устюженском районе прокуратура через суд добилась покупки автобуса для Желябовской школы

23.01.2018 [Общество]

Желябовская школа в Устюженском районе получила новый автобус благодаря иску прокуратуры. Проверка показала, что техника, на которой возят учеников, не соответствует стандартам перевозки детей. 

«Надзорными мероприятиями установлено, что на основании заключенного муниципальным образовательным учреждением «Желябовская школа» с муниципальным унитарным предприятием «Устюженское ПАТП» договором перевозка детей в школу в нарушение положений Федерального закона  осуществлялась автобусами, оснащение которых не соответствует требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Так, автобусы ПАТП не были оборудованы устройствами, препятствующими началу движения при открытых дверях, которые ограничивают максимальную скорость. Кроме того, отсутствовала в каждом поперечном ряду сидений сигнальная кнопка «просьба об остановке» и так далее.

Прокуратура Устюженского района обратилась в суд с исковым заявлением, в котором потребовала возложить на управление образования Устюженского муниципального района обязанность организовать бесплатную, отвечающую установленным требованиям безопасности жизни и здоровья детей, перевозку обучающихся до образовательного учреждения и обратно. Решением Устюженского районного суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.

После январских праздников МОУ  «Желябовская школа» приобрела новый автобус за счет средств федерального бюджета. Автобус отвечает всем требованиям безопасности и вмещает более 20 человек.

Тэги: школы, школьные автобусы
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