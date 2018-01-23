Студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить вологодский музей-заповедник 25 января

25 января студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить вологодский музей-заповедник. Вход свободный на основные экспозиции музея, а также выставку «Вологодская крепость», расположенную в отделе истории, фотовыставку к 100-летию русской революции 1917 года и выставочный комплекс «Вологодское масло» в Юго-Западной башне, выставку «Единство через культуру» в художественном отделе.

- Первые три посетительницы Музея кружева с именем Татьяна получат подарок. Презент в честь именин ожидает и каждую первую гостью того или иного отдела музея-заповедника. И первым трём посетительницам отделов природы и истории работники предлагают сделать фото в атмосфере Иосифовских залов у портрета Елизаветы Петровны,- рассказывают организаторы.

Елизавета Петровна в 1755 году подписала указ «Об учреждении Московского университета». После указа Татьянин день - 25 января - стал днём российского студенчества.

Помимо этого студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить выставку кружев Ракчеевой «Мой край, задумчивый и нежный» в Музее кружева, который также стал участником акции.

Студентам при себе необходимо иметь соответствующий документ.