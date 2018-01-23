В Вологде в 2018 году капитально отремонтируют начальную школу-детский сад № 109

23.01.2018 [Общество]

В Вологде в 2018 году капитальный ремонт запланирован только в одном образовательном учреждении. Это начальная школа-детский сад № 109.  Об этом начальник управления образования Ирина Гуляева рассказала накануне в рамках пресс-конференции.

Так, отремонтировать кровлю в этом году планируют в 17 школах и 24 детских садах Вологды; горячее и холодное водоснабжение и канализацию - в 10 школах и 22 детских садах; произвести ремонт электроснабжения пожарной сигнализации -  в 5 школах и 6 детских садах города; спилить и кронировать деревья - в 5 школах и 30 садах, асфальтирование территории запланировано только в школах. Всего их пять. Установить ограждения планируют в трёх школах: №11,31,39; ремонт и замена оконных блоков запланирована в этом году в семи школах и в 10 детских садах; крылец и козырьков, приямков - в 15 детских садах и в школе №15. Установить видеонаблюдения планируют в трёх школах и в трех детских садах Вологды. Капитальный ремонт запланирован только в одном образовательном учреждении - это начальная школа - детский сад №109.

- Пообещала родителям, что мы в феврале проведем родительскую конференцию и расскажем им об итогах 17-го года: что мы выполнили, на чем мы трудились и о планах на 18 год,- рассказала Ирина Леонидовна и добавила, что запланированный ремонт на 2018 год, может растянуться до 2020 года.

Тэги: ремонты, школы
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