В Вологде в 2018 году капитально отремонтируют начальную школу-детский сад № 109

В Вологде в 2018 году капитальный ремонт запланирован только в одном образовательном учреждении. Это начальная школа-детский сад № 109. Об этом начальник управления образования Ирина Гуляева рассказала накануне в рамках пресс-конференции.

Так, отремонтировать кровлю в этом году планируют в 17 школах и 24 детских садах Вологды; горячее и холодное водоснабжение и канализацию - в 10 школах и 22 детских садах; произвести ремонт электроснабжения пожарной сигнализации - в 5 школах и 6 детских садах города; спилить и кронировать деревья - в 5 школах и 30 садах, асфальтирование территории запланировано только в школах. Всего их пять. Установить ограждения планируют в трёх школах: №11,31,39; ремонт и замена оконных блоков запланирована в этом году в семи школах и в 10 детских садах; крылец и козырьков, приямков - в 15 детских садах и в школе №15. Установить видеонаблюдения планируют в трёх школах и в трех детских садах Вологды. Капитальный ремонт запланирован только в одном образовательном учреждении - это начальная школа - детский сад №109.