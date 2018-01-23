В Кичменгско-Городецком районе мастер лесозаготовки погиб под колесами «Форвардера»

В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении молодого оператора лесозаготовительной машины. 20-летнего мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности своему коллеге.

По версии следствия, 21 декабря 2017 года около 11 часов подозреваемый занимался погрузо-разгрузочными работами на лесозаготовительной машине «Форвардер» в лесосеке в районе посёлка Косково Кичменгско-Городецкого района Вологодской области. Не убедившись, что на пути движения отсутствуют посторонние лица, при движении задним ходом он совершил наезд на 51-летнего мастера леса той же организации. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает региональное управление следственного комитета.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.