На жителя Грязовецкого района завели уголовное дело за секс с 15-летней девочкой

23.01.2018 [Происшествия]

В Грязовецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в половой связи с несовершеннолетней.

- По версии следствия, в ноябре 2017 года 26-летний житель Грязовецкого района, находясь в своей квартире, достоверно зная, что его несовершеннолетняя 15-летняя знакомая не достигла шестнадцатилетнего возраста, вступил с ней в половую связь,- сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

В пресс-службе регионального управления следственного комитета пояснили, что девушка пришла в квартиру обвиняемого добровольно.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: школьники
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