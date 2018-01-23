Житель Вологды обнаружил в доме на Набережной VI армии тайник с тремя пистолетами

23.01.2018 [Происшествия]
Житель Вологды обнаружил в доме на Набережной VI армии тайник с тремя пистолетами

Житель Вологды во время ремонта в доме на Набережной VI армии обнаружил под досками пола тайник с оружием.

К правоохранителям обратился 36-летний вологжанин и рассказал, что проводил уборку и ремонт в доме Набережной VI армии, принадлежащем его матери. Вскрывая доски пола, мужчина нашел сверток, в котором находились три пистолета и коробка с патронами. Оружие и боеприпасы он добровольно сдал правоохранителям.

- Инспекторы установили, что патроны имеют 8 калибр, два пистолета предположительно являются газовыми, а револьвер – огнестрельным. В настоящее время боеприпасы направлены на экспертизу с целью установления марки и года выпуска оружия. По выявленному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

За добровольную сдачу патронов мужчина получит денежное вознаграждение. Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Вологодской области напоминает, что граждане, добровольно сдавшие не зарегистрированное в установленном порядке оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности за его незаконное хранение.

Тэги: оружие
Фото регионального управления Росгвардии
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде "Тойота Камри" городской администрации припарковалась на стоянке для инвалидов возле офиса "Единой России"
В Вологде переполнен рынок жилья: застройщики разоряются
Самолет из Москвы в Вологду задержали на час из-за опоздавшего губернатора Вологодской области
Четыре человека погибли в столкновении "Волги", "Газели" и ВАЗа в Шекснинском районе
В Кичменгском Городке два предпринимателя стреляли друг в друга из-за аукциона по продаже лесных делянок
В правительстве Вологодской области опровергли опоздание губернатора на самолет «Москва-Вологда»
В Вологде не разрешили провести забастовку избирателей в сквере на Кремлевской площади
На посту замгубернатора Олег Кувшинников хочет видеть человека не старше 26 лет
В Вологде продолжаются незаконные работы по сносу сталинки на улице Чернышевского
Департамент градостроительства Вологды возглавит Анатолий Баранов
20.01.2018 [БлогоVO]

История о том, как администрацию Вологды победили две кучи снега

4771
7
20.01.2018 [Общество]

Перед департаментом здравоохранения Вологодской области снова поставили задачу внедрить электронные карты

3183
7
22.01.2018 [Общество]

На посту замгубернатора Олег Кувшинников хочет видеть человека не старше 26 лет

4137
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Вологды обнаружил в доме на Набережной VI армии тайник с тремя пистолетами
В Череповецком районе сотрудники ДПС спасли замерзавших возле дороги щенков
Три человека получили травмы в столкновении «Нивы» и «Форда» в Череповце
В Устюжне девятиклассница спасла провалившегося под лед ребенка
Школа на улице Северной в Вологде готова на 70%
В Вологде иномарка сбила на "зебре" 12-летнего мальчика
В Вологде в новом учебном году откроют два кадетских десятых класса
 
21.01.2018 [Общество]

НЕФАЗы вместо НЕФАЗов: в Вологде потратят на автобусы 54,6 млн рублей вместо 44,6 млн

2967
0
22.01.2018 [БлогоVO]

Не фонтан

735
0
22.01.2018 [Обзор Прессы]

Главный федеральный инспектор и член коллегии судей Ярославской области, застреливший егеря, отделался штрафом

764
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика