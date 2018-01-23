Житель Вологды обнаружил в доме на Набережной VI армии тайник с тремя пистолетами

Житель Вологды во время ремонта в доме на Набережной VI армии обнаружил под досками пола тайник с оружием.

К правоохранителям обратился 36-летний вологжанин и рассказал, что проводил уборку и ремонт в доме Набережной VI армии, принадлежащем его матери. Вскрывая доски пола, мужчина нашел сверток, в котором находились три пистолета и коробка с патронами. Оружие и боеприпасы он добровольно сдал правоохранителям.

- Инспекторы установили, что патроны имеют 8 калибр, два пистолета предположительно являются газовыми, а револьвер – огнестрельным. В настоящее время боеприпасы направлены на экспертизу с целью установления марки и года выпуска оружия. По выявленному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

За добровольную сдачу патронов мужчина получит денежное вознаграждение. Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Вологодской области напоминает, что граждане, добровольно сдавшие не зарегистрированное в установленном порядке оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности за его незаконное хранение.