В Череповецком районе сотрудники ДПС спасли замерзавших возле дороги щенков

В Череповецком районе сотрудники ДПС нашли возле дороги коробку с пятью новорожденными щенками. Кто-то оставил животных умирать в лесу.

Экипаж ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Череповецкому району в составе Сергея Федорова и Тимура Абдуллаева нес службу на 101 км автодороги Вологда-Новая Ладога. Днем, когда на небольшой промежуток времени поток машин прекратился, полицейские услышали писк животных доносившиеся со стороны леса.

- Поскольку звук не прекращался, сотрудники ГИБДД направились в сторону лесополосы. Пройдя порядка ста метров, под деревьями госавтоинспекторы увидели картонную коробку, из которой и доносился писк животных. Когда полицейские открыли ее, то увидели в ней пять щенков. Судя по тому, что у них еще не открылись глаза – они появились на свет совсем недавно. Взяв коробку, полицейские отнесли ее в служебный автомобиль, чтобы отогреть замерзавших животных, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В ближайшем придорожном кафе полицейские купили молоко и, подогрев его, попытались накормить щенят.После этого лейтенант полиции Сергей Федоров позвонил своей маме, которая приехала и забрала щенков домой.

Вернувшись со смены, полицейский разместил в интернете объявление о том, что безвозмездно отдаст животных. Всех щенков разобрали очень быстро, одного из них Сергей Федоров оставил себе. Теперь щенок по кличке Люк живет в его доме.