Три человека получили травмы в столкновении «Нивы» и «Форда» в Череповце

Три человека получили травмы в столкновении «Нивы» и «Форда» на улице Рыбинской в Череповце. Авария произошла накануне около пяти часов вечера.

По предварительным данным областного УМВД, водитель «Нивы Шевроле» выехал на полосу встречного движения, там машина врезалась в «Форд С-Макс». В результате ДТП у 38-летнего мужчины, управлявшего «Нивой» предварительно диагностирован перелом носа и ушиб колена, у 37-летнего водителя «Форда» – подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. У пятилетней девочки, находившейся на заднем сидении иномарки, медики предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.