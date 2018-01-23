Три человека получили травмы в столкновении «Нивы» и «Форда» в Череповце

23.01.2018 [Происшествия]

Три человека получили травмы в столкновении «Нивы» и «Форда» на улице Рыбинской в Череповце. Авария произошла накануне около пяти часов вечера.

По предварительным данным областного УМВД, водитель «Нивы Шевроле» выехал на полосу встречного движения, там машина врезалась в «Форд С-Макс». В результате ДТП у 38-летнего мужчины, управлявшего «Нивой» предварительно диагностирован перелом носа и ушиб колена, у 37-летнего водителя «Форда» – подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. У пятилетней девочки, находившейся на заднем сидении иномарки, медики предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, выезд на встречку
Фото областного УМВД
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