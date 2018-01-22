В Устюжне девятиклассница спасла провалившегося под лед ребенка

22.01.2018 [Общество]

Ученица 9 класса школы №2 Устюжны Евгения Баранова спасла тонущего ребёнка из воды. Об этом сообщает устюженский городской портал.

ЧП произошло 17 января вечером.  Два 10-летних мальчика Никита и Иван катались с горки на набережной Мологи. На  ватрушке Никиту вынесло на реку. Мальчик попытался встать встать с ватрушки, но лед треснул, и он провалился. Иван побежал за помощью, но дома была только его старшая сестра,16-летняя Евгения.  

Когда девушка прибежала на реку, Никита был по пояс в воде, пытался держаться руками за лед. Евгения легла на живот и стала тянуть мальчика на себя. Когда к берегу прибежали взрослые, мальчик был уже спасен. Супруги Виноградовы принесли мальчика к себе домой, переодели ребенка в теплую одежду и вызвали "скорую помощь".

 

Тэги: спасение
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