В Устюжне девятиклассница спасла провалившегося под лед ребенка

Ученица 9 класса школы №2 Устюжны Евгения Баранова спасла тонущего ребёнка из воды. Об этом сообщает устюженский городской портал.

ЧП произошло 17 января вечером. Два 10-летних мальчика Никита и Иван катались с горки на набережной Мологи. На ватрушке Никиту вынесло на реку. Мальчик попытался встать встать с ватрушки, но лед треснул, и он провалился. Иван побежал за помощью, но дома была только его старшая сестра,16-летняя Евгения.

Когда девушка прибежала на реку, Никита был по пояс в воде, пытался держаться руками за лед. Евгения легла на живот и стала тянуть мальчика на себя. Когда к берегу прибежали взрослые, мальчик был уже спасен. Супруги Виноградовы принесли мальчика к себе домой, переодели ребенка в теплую одежду и вызвали "скорую помощь".