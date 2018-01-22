Школа на улице Северной в Вологде готова на 70%

22.01.2018 [Общество]
Школа на улице Северной в Вологде готова на 70%

На 70 % завершены работы в строящейся школе на улице Северной, сообщает пресс-служба городской администрации.

Большая часть монолитных работ в здании будущей школы выполнена. Также смонтированы системы вентиляции, отопления, водоснабжения и кондиционирования, ведется монтаж электрики.

- На первом и четвертом блоках закончен монтаж перекрытий кровли. На этой неделе завершаем эти работы на третьем блоке. До 10 февраля планируем выполнить монолитные работы полностью. В целом объект готов на 70 %, – рассказал руководитель строительного проекта Михаил Орефьев. – На сегодняшний день залито порядка 11 тысяч кубометров бетона, выложено 500 кубометров газоблоков. После заливки начинается кладка внутри помещений. После завершения кладки – установка окон.

Монтаж окон начался еще две недели назад. Сейчас практически застеклен первый этаж, начинается установка стеклопакетов на втором. В начале февраля на первый этаж подадут тепло, и строители приступят к отделочным работам. Процесс идет под ежедневным контролем технадзора.

- Под особым контролем – все скрытые работы. На монолитных конструкциях в первую очередь проверяем качество монтажа каркасов. Перед заливкой обязательно смотрим размер, вязку и расположение арматуры. Проверяем качество конструкций, строительных материалов. В настоящее время претензий нет, – сказал представитель Градостроительного центра Вологды Юрий Москвинов.

Напомним, здание общей площадью 26 тыс. кв метров возводится по казанскому проекту. Школа рассчитана на 1200 школьников. В целом ходом работ городские власти остались довольны.

- Темпы строительства достаточно высокие. Работают более 200 строителей, – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов. – На рабочих планерках уже присутствуют директор и завхоз будущей школы № 42. Они заранее начинают знакомиться с площадью, распределять помещения по классам. Это облегчит эксплуатацию объекта в дальнейшем.

Напомним, в школе предусмотрены два плавательных бассейна с длиной дорожек 25 и 12 метров. Также будут оборудованы два спортивных зала с душевыми и раздевалками. В здании помимо центрального входа будет 10 дополнительных, предусмотрены лифты для маломобильных людей.

Тэги: школа, Строительство
Сюжет: школа на Северной
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