В Вологде иномарка сбила на "зебре" 12-летнего мальчика

12-летний мальчик попал под колеса иномарки в Вологде. Инцидент произошел сегодня около 14 часов на улице Железнодорожной.

По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем "Рено Меган" допустила наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С подозрением на сотрясение головного мозга пострадавший направлен в медицинское учреждение, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.