В Вологде в новом учебном году откроют два кадетских десятых класса

В новом учебном году в Вологде для десятиклассников будет открыто два кадетских класса – один в школе №30, другой – в школе №26.

- В этот четверг будет заключено соглашение с институтом права и экономики, и будет открыто два кадетских классах, которые будут основаны на соглашении и сотрудничестве с УФСИН. Один из социально-гуманитарных классов 25 школы также будет иметь правовую направленность,- рассказала журналистам на пресс-конференции начальник управления образования Ирина Гуляева.

Она также пояснила, что преподаватели УФСИН будут вести отдельные дисциплины у десятиклассников.

Всего в новом учебном году в Вологде запланировано открытие 62 десятых классов, в прошлом году их было 57.

- Старались сделать так, чтоб профили в микрорайоне были разные. Учитывались и пожелания родителей, и желания детей, и возможности самих школ,- рассказала Ирина Гуляева - Вектор профилей меняется в естественно-техническую направленность. Так в 16-17 году 57 было профилей, в 17-18 году - 64 профиля, в этом году профилей 74. Из них 69% профили естественно- технической, математической направленности, физико-химической,биологической; 28% - гуманитарной и 3% кадетские, оборонно- спортивные.

Ирина Леонидовна заверила, что в ближайшее время информация о поступлении в десятые классы школ Вологды появится на сайте управления образования.