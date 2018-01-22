В Череповце 14-летнего подростка приговорили к обязательным работам за кражи из дачных домов

В Череповце вынесли приговор 14-летнему подростку, который обворовывал дачи, сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что в июне 2017 года три дня школьник, вместе с малолетним приятелем, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, незаконно проникал в дома на территории садоводческих товариществ. Из построек дети похитили телевизор, ресивер и продукты питания.

Суд назначил мальчику наказание в виде 160 часов обязательных работ. В свободное от учебы время он будет бесплатно выполнять общественно полезные работы.