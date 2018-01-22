Жители дома ветеранов в поселке Борисово-Судское мерзнут в своих квартирах

Уже не первый год жители дома №26 на улице Заводской в селе Борисово-Судское Бабаевского района замерзают в своих квартирах. Температура, конечно, не минусовая, но при -15 градусов на улице в квартирах всего 14 градусов тепла.

В доме живут пенсионеры и ветераны. Он так и зовется – «Дом ветеранов», и находится в муниципальной собственности.

«Дому около 14 лет, то есть он не старый. Но проблема с теплом повторяется из года в год. Каждый год жители пишут жалобы во все инстанции, однако толку от этого ноль. В прошлом году после обращения к губернатору неделю потопили нормально и опять все забыли», - рассказывает житель дома Виталий Кривощеков.

Виталий Михайлович живет в доме несколько месяцев. В этом году он написал обращение к губернатору области Олегу Кувшинникову, в котором подробно описал проблему.

«Наиболее важным критерием нахождения человека в жилом доме, обеспечивающем надлежащий комфорт для него, является обеспечение благоприятного температурного уровня в доме вне зависимости от времени года. Жильцы дома №26 по ул. Заводской, с. Борисово-Судское Бабаевский р-н Вологодской обл. замерзают в квартирах. Температура при наших минус 4-6 градусов на улице в квартирах держится на уровне 15-16 градусах», - говорится в обращении.

В своем письме Виталий Кривощеков также ссылается на ГОСТ Р 51617-2000. «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», который требует соблюдения температурного диапазона в 18-25 градусов Цельсия. Дом построен в 2003 году. По СНиПу 2.04.05-91, а именно - в приложении 11 этого СНиПа сказано, что предельная температура теплоносителя в доме должна быть 95°С – у двухтрубных и105°С – у однотрубных систем отопления.

«У нас применена однотрубная система отопления. Таким образом, к батарее невозможно было бы прикоснуться, иначе можно обжечься. У меня, например температура батареи в комнате 24 градуса. Основная задача этого СНиП 2.04.05-91 — защитить права и интересы граждан, использующих строительную продукцию. Здесь важно соблюсти все нормы для комфортного потребления объекта потребителями, а способы достижения могут быть разными. Все котельные с. Борисовское отапливаются дровами (сырыми), что не позволяет поднять температуру в квартирах до оптимальной – 18-25 градусов Цельсия. Т.к. я живу здесь два месяца, то соседи по дому говорят, что при низких температурах наша котельная будет отапливаться мазутом, что позволит поднять температуру теплоносителя. Только вот когда мы дождемся этого», - пишет Виталий Михайлович.

Дом обслуживает ООО «Борисовская управляющая компания». Деньги люди за отопление платят исправно. Причем счета приличные. За отопление 34,1 квадратных метра Виталий Кривощеков платит 4 тысяч рублей в месяц.



«Мы не являемся собственниками квартир, и поэтому оказались заложниками коммунальщиков. Собственник специализированного жилого дома №26 по ул. Заводской, - БУ ЖКХ ВО «Вологдаоблжикомхоз», но он далеко, и ему нет дела до нас, одиноких престарелых пенсионеров, ветеранов войны и труда, половина пенсии уходит на оплату услуг. А как лекарства, найм соцработников по уходу за пожилыми людьми», - задается вопросом житель Заводской.

После того, как обращение к губернатору появилось в открытом доступе, в Борисово-Судское приехал глава Бабаевского района и города Бабаево Юрий Парфенов. В ходе рабочего визита глава посетил и Борисовский дом ветеранов, который замерзает зимой.

«С момента перехода работы местной котельной с мазута на дрова, здесь периодически возникает проблема с отоплением. В морозные дни температура в квартирах дома может опускаться до 14 градусов тепла, что вызывает справедливое возмущение пожилых людей. Учитывая, что Юрий Парфенов не так давно начал вникать в проблемы всего Бабаевского района, ему было важно узнать о проблеме на месте и выслушать руководство местных теплоснабжающей и управляющих компаний, встретиться с представителями жильцов дома. Юрий Валентинович пообещал, что уже в начале следующей недели он командирует в Борисово-Судское своего заместителя по строительству и ЖКХ, чтобы подробно разобраться не столько в причинах сложившейся ситуации, сколь определиться с путями решения проблемы», - сообщила местная газета «Наше время».



Однако, сами жители дома ветеранов в этот приезд не верят, потому что приезжают главы к ним каждый год, а котельная как топила дровами, так и топит дальше.