Вологодские спортсмены завоевали медали всероссийских соревнований по биатлону

22.01.2018 [Общество]

В Магнитогорске завершился II этап Всероссийских соревнований по биатлону "Кубок Анны Богалий-SKIMiR". Юные биатлонисты из Вологодской области завоевали завоевали "серебро" и две "бронзы". 

- Ксения Караман завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке и бронзовую награду в гладкой гонке. Олег Миловкин - бронзовый призёр спринтерской гонки. Куликов Илья, отстреляв без штрафа показал 4 результат в спринтерской гонке. Говорухина Александра показала 4 результат в гладкой гонке . Хорошева Елена показала 5 результат в спринтерской гонке, - сообщает сайт спортцентр35.рф

 

Тэги: биатлон
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