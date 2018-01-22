Вологодские спортсмены завоевали медали всероссийских соревнований по биатлону

В Магнитогорске завершился II этап Всероссийских соревнований по биатлону "Кубок Анны Богалий-SKIMiR". Юные биатлонисты из Вологодской области завоевали завоевали "серебро" и две "бронзы".

- Ксения Караман завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке и бронзовую награду в гладкой гонке. Олег Миловкин - бронзовый призёр спринтерской гонки. Куликов Илья, отстреляв без штрафа показал 4 результат в спринтерской гонке. Говорухина Александра показала 4 результат в гладкой гонке . Хорошева Елена показала 5 результат в спринтерской гонке, - сообщает сайт спортцентр35.рф