Водитель «Волги», устроивший ДТП с погибшими в Шекснинском районе, набрал пассажиров через интернет

Водитель «Волги», в ДТП по вине которого погибли четыре человека, набрал пассажиров через интернет. Как сообщает региональное управление ГИБДД, мужчина ехал в Вологду и с помощью специального сервиса нашел себе попутчиков.

Напомним, страшное ДТП произошло 18 января в Шекснинском районе. По предварительным данным, 57-летний водитель «Волги» уснул за рулем, в результате машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Газелью» и ВАЗ-2110. В аварии погибла пассажирка «Волги» и три мужчины, ехавшие в ВАЗе.

ГИБДД призывает вологжан пользоваться услугами официальных перевозчиков, которые несут ответственность за безопасность пассажиров, а также обеспечат квалифицированным водителем и технически подготовленным транспортным средством.