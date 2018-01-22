Школа №10 Вологды в новом учебном году не будет принимать первоклашек по общегородскому набору

В новом учебном году в школах №10, №15 и №3 Вологды не будет общегородского набора. В первые классы будут приниматься дети только "по прописке", рассказала начальник управления образования города Ирина Гуляева.

Всего в этом учебном году для первоклашек планируют открыть 144 общеобразовательных класса и 16 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году заявления в первые классы будут приниматься с 27 января по 31 августа. Подать заявление можно двумя способами: в электронной форме отправить на адрес школы или принести в школу лично. Дата начала приема заявлений в каждой школе своя, узнать ее можно на сайте учреждения. Это сделано специально, как пояснила Ирина Гуляева, для удобства:

- В начале февраля собираем со школ весь список поданных заявлений. Ждём списки будущих первоклассников (ред. - зачисленных) многопрофильного лицея и вычисляем дубли. Ребёнок, может, к примеру, оказаться в списках двух, трёх, а то и четырёх школ. После этого директора беседуют с родителями, чтобы понять в какой школе будет учиться их ребёнок. Таким образом очередь сдвигается.

Если ребенок не попал в школу, которая закреплена за ним территориально, переживать не стоит, говорят в городской администрации. В школе будут открыты либо дополнительные места в классах, при большом количестве детей - дополнительный класс (классы). Этот вопрос будет решён до начала мая, заверила Ирина Гуляева и добавила, что «ни одного ребенка за тридевять земель учиться не отправим».

Те родители, которые живут в районах Вологодской области, но хотели бы, чтобы их дети учились в Вологде, смогут подать заявление для приема их в городские школы после 1 июля. Зачисление производится при наличии свободных мест.