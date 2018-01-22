В Вожегодском районе приставы доставили алиметщика в отдел на снегоходе в санях-волокушах

В Вожегодском районе приставы, чтобы доставить должника из отдаленной деревни в отдел УФССП, отправились туда на снегоходе с санями.

- Дело в том, что мужчина задолжал на содержание своего сына более 500 тысяч рублей алиментов, на прием к судебным приставам не являлся. Работники службы, в свою очередь, не могли добраться до должника, поскольку вожегодец обосновался в дальней деревне Барканово, где всего два жилых дома и добраться куда не очень просто из-за бездорожья, болот и их частных жителей – змей, - сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Поскольку расплачиваться с долгом мужчина не спешил, приставы договорились с инспекторами ГИМС и отправились за алиментщиком на снегоходе, к которому были пристегнуты сани-волокуши.

- В «тур» за должником отправился судебный пристав по ОУПДС и осуществил привод. Поскольку мест на снегоходе ограничено, должника привезли на санях-волокушах, - отмечают приставы.

В итоге на алиментщика был составлен протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей…», после чего суд назначил вожегодцу наказание в виде 10 суток административного ареста.