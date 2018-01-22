На посту замгубернатора Олег Кувшинников хочет видеть человека не старше 26 лет

22.01.2018 [Общество]

На посту заместителя губернатора Вологодской области, который ранее занимал Алексей Кожевников, Олег Кувшинников хотел бы видеть человека не старше 26 лет, сообщает «Город Че».

Напомним, в октябре прошлого года Алексей Кожевников стал вице-президентом Центра стратегических разработок в Москве, председателем Совета которого является Алексей Кудрин.

- Кожевников сделал свой выбор и мне кажется, что это позволит ему войти в государственную элиту. Он сейчас завоевывает авторитет. Быстро мыслит и быстро делает. На его место расматриваются 3 кандидатуры, и решение будет принято в начале февраля. На этой должности должен быть профессионал, человек, владеющий ситуацией в регионе. Здесь лучше 7 раз отмерить. Хотелось бы, чтобы он имел перспективы и дальнейшего роста. чтобы он был как минимум моложе меня в 2 раза и его можно было рассматривать в кадровый резерв президента, - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время пресс-конференции в Вологде.

Пока от Вологодской области в кадровый резерв президента вошли Олег Васильев, Дмитрий Афанасьев, Алексей Шерлыгин и Андрей Травников. В регионе сейчас работают только двое из них.

Тэги: чиновники
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