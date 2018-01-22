На посту замгубернатора Олег Кувшинников хочет видеть человека не старше 26 лет

На посту заместителя губернатора Вологодской области, который ранее занимал Алексей Кожевников, Олег Кувшинников хотел бы видеть человека не старше 26 лет, сообщает «Город Че».

Напомним, в октябре прошлого года Алексей Кожевников стал вице-президентом Центра стратегических разработок в Москве, председателем Совета которого является Алексей Кудрин.

- Кожевников сделал свой выбор и мне кажется, что это позволит ему войти в государственную элиту. Он сейчас завоевывает авторитет. Быстро мыслит и быстро делает. На его место расматриваются 3 кандидатуры, и решение будет принято в начале февраля. На этой должности должен быть профессионал, человек, владеющий ситуацией в регионе. Здесь лучше 7 раз отмерить. Хотелось бы, чтобы он имел перспективы и дальнейшего роста. чтобы он был как минимум моложе меня в 2 раза и его можно было рассматривать в кадровый резерв президента, - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время пресс-конференции в Вологде.