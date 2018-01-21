25-летний молодой человек погиб в столкновении "Шкоды" и КамАЗа в Череповецком районе

21.01.2018 [Происшествия]

"Шкода" и КамАЗ столкнулись сегодня рано утром в Череповецком районе. Авария произошла около 4.30 на 111 километре автодороги Вологда – Новая Ладога.

По предварительным данным областного УМВД, "Шкода Октавия" под управлением 25-летнего молодого человека столкнулась с грузовиком КамАЗ, за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался. Обстоятельства аварии устанавливаются.

 

Тэги: ДТП
фото областного УМВД
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