25-летний молодой человек погиб в столкновении "Шкоды" и КамАЗа в Череповецком районе

"Шкода" и КамАЗ столкнулись сегодня рано утром в Череповецком районе. Авария произошла около 4.30 на 111 километре автодороги Вологда – Новая Ладога.

По предварительным данным областного УМВД, "Шкода Октавия" под управлением 25-летнего молодого человека столкнулась с грузовиком КамАЗ, за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался. Обстоятельства аварии устанавливаются.