Череповецкая «Северсталь» на выезде уступила нижегородскому «Торпедо»

21.01.2018 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила нижегородскому «Торпедо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Это был уже второй матч между этими командами за пять дней. В Череповце команды доигрались до буллитов, в которых чуть больше повезло нижегородцам. Вчера игра состоялась в Нижнем Новгороде, и игроки «Торпедо» по-хозяйски начали матч. Выдержав первый натиск хозяев, «Северсталь» открыла счет - при игре в большинстве шайбу забросил Матей Странски. 

Второй период остался полностью остался за хозяевами, в нем они дважды поразили ворота череповчан. В середине третьего периода Даниил Вовченко, с передачи Юрия Трубачева сравнивают счет,  «Торпедо» ответило двумя своими шайбами.  За четыре с половиной минуты до конца основного времени матча Даниил Вовченко оформляет дубль, сокращая отставание до минимума. После чего, в надежде отыграться, тренерский штаб череповчан заменяет вратаря шестым полевым игроком и пропускают шайбу в пустые ворота. 5:3 - окончательный счёт матча.

«У нас в этом сезоне все игры против «Торпедо» были упорные. Овертайм был, буллиты были. Сегодня хочу поблагодарить ребят, которые продолжают бороться за место под солнцем. Но сегодня нам немного не хватило», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев, цитата по сайту severstalclub.ru


После трех поражений подряд: дважды от «Торпедо» и один раз от ярославского «Локомотива», «Северсталь» покинула "Кубковую восьмерку", опустившись на девятое место. Но шанс все исправить металлургам представится уже завтра, когда череповчане сыграют в Москве, против «Спартака».

Тэги: хоккей
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде "Тойота Камри" городской администрации припарковалась на стоянке для инвалидов возле офиса "Единой России"
В Вологде переполнен рынок жилья: застройщики разоряются
Самолет из Москвы в Вологду задержали на час из-за опоздавшего губернатора Вологодской области
Афера в законе: в Вологде с бывших клиентов «Ростелекома» требуют деньги брянские коллекторы
Четыре человека погибли в столкновении "Волги", "Газели" и ВАЗа в Шекснинском районе
В правительстве Вологодской области опровергли опоздание губернатора на самолет «Москва-Вологда»
В Кичменгском Городке два предпринимателя стреляли друг в друга из-за аукциона по продаже лесных делянок
В Вологде не разрешили провести забастовку избирателей в сквере на Кремлевской площади
В Вологде отменили аукцион на изготовление чучела Масленицы за 410 тысяч рублей
Решение о передаче паркоматов в Вологде "Ростелекому" будут обжаловать в кассационном суде
20.01.2018 [Общество]

Медики череповецких поликлиник требуют от руководства исполнения «майских указов» президента

2001
1
20.01.2018 [Общество]

Перед департаментом здравоохранения Вологодской области снова поставили задачу внедрить электронные карты

1668
4
21.01.2018 [БлогоVO]

200р посадка и дальше по счетчику

1195
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

25-летний молодой человек погиб в столкновении "Шкоды" и КамАЗа в Череповецком районе
Череповецкая «Северсталь» на выезде уступила нижегородскому «Торпедо»
Вологодские конькобежцы завоевали медали всероссийских и международных соревнований
НЕФАЗы вместо НЕФАЗов: в Вологде потратят на автобусы 54,6 млн рублей вместо 44,6 млн
Перед департаментом здравоохранения Вологодской области снова поставили задачу внедрить электронные карты
Медики череповецких поликлиник требуют от руководства исполнения «майских указов» президента
Череповецкая «Северсталь» уступила ярославскому «Локомотиву» со счетом 5:6
 
21.01.2018 [Общество]

НЕФАЗы вместо НЕФАЗов: в Вологде потратят на автобусы 54,6 млн рублей вместо 44,6 млн

909
0
21.01.2018 [БлогоVO]

Борьба со снежной кучей

216
0
21.01.2018 [Обзор Прессы]

Винный бунт в Великом Устюге

464
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика