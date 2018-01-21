Череповецкая «Северсталь» на выезде уступила нижегородскому «Торпедо»

Череповецкая «Северсталь» уступила нижегородскому «Торпедо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.



Это был уже второй матч между этими командами за пять дней. В Череповце команды доигрались до буллитов, в которых чуть больше повезло нижегородцам. Вчера игра состоялась в Нижнем Новгороде, и игроки «Торпедо» по-хозяйски начали матч. Выдержав первый натиск хозяев, «Северсталь» открыла счет - при игре в большинстве шайбу забросил Матей Странски.



Второй период остался полностью остался за хозяевами, в нем они дважды поразили ворота череповчан. В середине третьего периода Даниил Вовченко, с передачи Юрия Трубачева сравнивают счет, «Торпедо» ответило двумя своими шайбами. За четыре с половиной минуты до конца основного времени матча Даниил Вовченко оформляет дубль, сокращая отставание до минимума. После чего, в надежде отыграться, тренерский штаб череповчан заменяет вратаря шестым полевым игроком и пропускают шайбу в пустые ворота. 5:3 - окончательный счёт матча.

«У нас в этом сезоне все игры против «Торпедо» были упорные. Овертайм был, буллиты были. Сегодня хочу поблагодарить ребят, которые продолжают бороться за место под солнцем. Но сегодня нам немного не хватило», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев, цитата по сайту severstalclub.ru



После трех поражений подряд: дважды от «Торпедо» и один раз от ярославского «Локомотива», «Северсталь» покинула "Кубковую восьмерку", опустившись на девятое место. Но шанс все исправить металлургам представится уже завтра, когда череповчане сыграют в Москве, против «Спартака».