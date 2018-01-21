Вологодские конькобежцы завоевали медали всероссийских и международных соревнований

21.01.2018 [Спорт]

Конькобежцы из Вологодской области стали призерами всероссийских  международных соревнований.

Так,  19 января в Германии стартовал V этап Кубка мира по конькобежному спорту. В первый соревновательный день череповчанин Артём Кузнецов занял 3 место на профильной для себя дистанции 500 метров, показвл результат 35.10 секунды (отставание от лидера составило 7 сотых секунды). Победителем стал ещё один россиянин - Павел Кулижников, на втором месте голландец Михал Мюлдер. Этап Кубка мира продолжиться в выходные.

18-19 января в Москве прошел IV этап Кубка России по конькобежному спорту. Вологжанин Роман Москвинов стал серебряным призером на дистанции 500 метров, с результатом 35.9 секунды. Отставание от победителя, представителя Алтайского края, составило 0.19 сек.
 

Тэги: конькобежный спорт
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