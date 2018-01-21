НЕФАЗы вместо НЕФАЗов: в Вологде потратят на автобусы 54,6 млн рублей вместо 44,6 млн

Любовь Южакова, Евгения Сибирцева

NewsVo разбирался, почему в Вологде был отменен аукцион на закупку 10 низкопольных автобусов, объявленный в ноябре 2017 года. Напомним, в администрации города пояснили, что в документах того аукциона был неверно указан адрес поставки автобусов. Однако мы выяснили, что в новом аукционе, который признан состоявшимся, адрес остался тем же. При этом за каждый автобус теперь придется отдать на 1 млн рублей больше.

25 декабря АО «Востокавтотранс» из Москвы выиграло аукцион на поставку в Вологду 10 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Согласно сайту госзакупкок, каждый из них обойдется городскому бюджету в 5,46 млн рублей – техника покупается по начальной (максимальной) цене. Снизить ее не удалось, поскольку «Востокавтотранс» был единственным участником аукциона, как следует из протокола.

Примечательно, что во время первого аукциона, проведенного 3 ноября, который был отменен УФАС, «Востокавтотранс» предложил куда меньшую цену – 4,46 млн рублей за автобус, т.е. ровно на 1 млн рублей меньше. Его конкурент - ООО «Национальный оператор общественного транспорта» из Владимира - был готов продать технику по цене 4,489 млн рублей за автобус. Однако по удачному для «Востокавтотранса» стечению обстоятельств первый акцион отменили, и теперь московская фирма поставит в Вологду те же самые автобусы не за 44 600 000 рублей, а за 54 600 000 рублей.

А был ли адрес?

Напомним, в ноябре 2017 года городские власти, объясняя отмену первого аукциона, заявили, что основная претензия антимонопольщиков заключалась в том, что в документации был якобы указан неправильный адрес для поставки автобусов.

- Был объявлен конкурс, и в ходе конкурсных процедур была существенно снижена цена стоимость этих автобусов, но УФАС вмешалось и приостановило пока конкурсные процедуры. Насколько я помню, там претензия заключалась в том, что там был указан адрес поставки автобусов на базу «ПАТП-1» на Мудрова, а антимонопольщики сказали, что нужно было указать адрес администрации: Каменный мост, 4. В ходе процедур конкурсных стоимость значительно упала - для бюджета каждый автобус бы вышел в стоимость ПАЗа, хотя это большой полноценный автобус (ред. - речь о НЕФАЗе). Это 4 млн рублей всего, с учетом программы (ред. - видимо, имеется в виду федеральная программа субсидирования автобусов на газомоторном топливе, субсидию получает производитель). Честно говоря, не совсем понятно, но, я думаю, если это требование УФАС законно, мы вынуждены реагировать в соответствии с действующим законодательством, - рассказал журналистам на пресс-конференции и.о. мэра Вологды Сергей Воропанов.

Однако, как выяснил NewsVo, в новом аукционе адрес поставки автобусов указан... тот же - база «ПАТП-1» на Мудрова:

Скриншот из документации ко второму аукциону.

Что было не так с первым аукционом, мы попытались выяснить на пресс-конференции в администрации Вологды 15 января.

- В декабре, действительно, мы разместили контракт. Мы находимся сейчас на стадии его подписания. Как только автобусы поступят в Вологду, я сообщу. Адрес в документации остался таким же. Просто антимонопольная служба признала конкурс несостоявшимся. Если бы мы заключили контракт по первому объявленному конкурсу, это дало бы нам дополнительную экономию. Сейчас мы покупаем каждый автобус за 5 миллионов рублей. По первой аукционной документации, автобус стоил около 4 миллионов рублей, - пояснил журналистам Сергей Воропанов.

На вопрос корреспондента NewsVo, почему адрес поставки автобусов в документации второго аукциона остался таким же, Сергей Воропанов сказал, что не может комментировать решение ФАС:

- Они приняли такое решение, мы отменили конкурс. 10 автобусов в городе Вологде будут в любом случае, потому что деньги в бюджете заложены.

Только НЕФАЗ

Чтобы пролить свет на загадочную историю с "неправильным адресом", мы позвонили в Вологодское УФАС. Однако в пресс-службе ведомства прокомментировать отмену первого аукциона... отказались.

Но мы все-таки выяснили, почему был отменен аукцион. NewsVo удалось найти текст решения УФАС от 3 ноября 2017 года. В нем отмечается, что из всех городских автобусов, работающих на газомоторном топливе, а именно НЕФАЗ-5299, ЛИАЗ-5293, МАЗ-103, МАЗ-203, в октябре 2017 года муниципалитет решил закупить именно НЕФАЗ-5299, и именно его характеристики прописал в условиях закупки. Тем самым заказчик нарушил принцип обеспечения конкуренции.

- В ходе рассмотрения дела, представитель Заказчика (ред. – администрация Вологды) не представил доказательств соответствия техническим характеристикам, указанным в Техническом задании аукционной документации других марок автобусов кроме НЕФАЗ-5299, а также не обосновал потребность в автобусах данной марки. Таким образом, в действиях Заказчика содержится нарушение ч. 2 ст. 8 и ч. 3 ст. 33 Закона о контрактной системе, - говорится в решении УФАС.

На аукцион, который прошел в ноябре, поступило две заявки, в которых предлагались автобусы НЕФАЗ-5299-0000030-31 (от АО "Востокавтотранс") и VOLGABUS 5270G2-0000010 (от ООО "НООТ").

Скриншот с сайта госзакупок.

Обе заявки были рассмотрены и признаны соответствующими требованиям аукционной документации, хотя автобусы VOLGABUS ей не соответствуют. Это еще одно нарушение, которое допустила аукционная комиссия – они не проверили данные поставщика о соответствии их автобусов требованиям закупки.

- Участник закупки, предложивший к поставке автобусы VOLGABUS 5270G2-0000010, в первой части заявки указал на соответствие технических характеристик требованиям аукционной документации. Вместе с тем, установлено, что данная информация является недостоверной. В связи с тем, что техническое задание было сформировано под одного производителя, аукционная комиссия, при рассмотрении первой части заявки участника закупки, предложившего к поставке автобусы VOLGABUS 5270G2-0000010, должна была проверить сведения, указанные в заявке, на достоверность, - говорится в решении.

Контролирующим органом, который проверял соответствие поданных заявок условиям аукциона, была администрация Вологды (скриншот результата контроля от 9 ноября 2017 года см. в галерее).

Отметим, что о претензиях к городской администрации по поводу адреса поставки автобусов в решении УФАС не говорится ни слова.

Автобус НЕФАЗ-5299-0000030-31. Фото: www.nefaz.ru

Кто пожаловался в УФАС?

Как правило, разбираться в законности проведения аукционов УФАС начинает после подачи жалобы. Так было и в этот раз. Примечательно то, что жалоба, по которой антимонопольщики приняли решение об отмене первого аукциона, была подана фирмой, не участвовавшей в закупке, - ООО «Автотрейд», которое зарегистрировалось в апреле 2017 года в Череповце по адресу Кирилловское шоссе, 52 (директор и учредитель Александр Книщук). В ней представители фирмы заявили о том, что «действия заказчика приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупки, созданию преимущественных условий для одного участника, так как технические характеристики товара, являющегося предметом закупки, соответствуют только одному производителю».

Согласно данным сайта rusprofile.ru, поставка пассажирских автобусов не входит в сферу деятельности ООО «Автотрейд». Раньше это ООО было зарегистрировано в Вологде по адресу Совесткий проспект, 135а, директор тот же - Александр Книщук. ИНН фирмы после регистрации в Череповце не изменился. Электронным адресом фирмы в Вологде был maz35.ru. Сейчас по этому адресу открывается сайт фирмы "Форпост", у которой та же сфера деятельности и тот же электронный адрес, что и у ООО «Автотрейд». Ее основная деятельность - продажа автомобилей КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ и тракторов.

Рассмотрев жалобу ООО «Автотрейд», 9 ноября 2017 года из-за допущенных заказчиком и аукционной комиссией нарушений антимонопольщики выдали администрации Вологды предписание аннулировать электронный аукцион. Закупку отменили, и 4 декабря городская администрация вновь разместила аукцион на покупку автобусов. Его провели 25 декабря, а «Востокавтотранс», по счастливой случайности, стал его единственным участником.

Технические условия аукциона изменились незначительно: если в первом случае от объекта закупки требовалась пассажировместимость не менее 105 человек, то во втором – не менее 104 человек. Если в документации к первому аукциону оговаривалось, что тормозные механизмы передних колес должны быть дисковые, а задних – барабанные, то во втором аукционе этого требования не было.

Выигравшее второй аукцион АО «Востокавтотранс» поставит в Вологду 10 полунизкопольных НЕФАЗ-5299-0000030-31 - те самые автобусы, которые оно предлагало и в первом аукционе. Только теперь они обойдутся городскому бюджету не в 4,46 млн рублей за штуку, а в 5,46 млн рублей. Таким образом, «Востокавтотранс» получит на 10 млн рублей больше. Или их получит не «Востокавтотранс»?

Справка

Автобус НЕФАЗ-5299-0000030-31 имеет сертификат Евро-4. Это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Введён в Евросоюзе в 2005 году в качестве замены предыдущему стандарту, Евро 3. В 2009 году был заменён на новый стандарт — Евро-5.

В салоне 105 мест для пассажиров, 25 из которых для сидения, возможно размещение инвалидной коляски, а средний дверной проём оборудуется пандусом.