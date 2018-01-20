Перед департаментом здравоохранения Вологодской области снова поставили задачу внедрить электронные карты

20.01.2018 [Общество]

Сохранит свою должность начальник департамента здравоохранения Игорь Маклаков или нет, будет зависеть от успешности внедерния в медучреждениях области электронных карт. Об этом накануне заявил на пресс-конференции в Вологде губернатор Олег Кувшинников, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

«Восемь миллиардов бюджет, и никто не удовлетворен работой здравоохранения, — признал Олег Кувшинников. — У меня были бОльшие надежды на Игоря Николаевича, но он, видимо, увлекся решением локальных задач, а стратегии развития сферы нет. Сейчас мы увеличили финансирование на два миллиарда, но стратегией теперь будем заниматься сами. Должен быть реализован проект «Доброжелательная поликлиника», и самое главное — электронный документооборот, на это нужно 200 миллионов рублей, эти деньги выделены — чтобы все карты во всех поликлиниках перевести в электронный вид. Если Игорь Николаевич справится с этой стратегией, то будет работать. Если нет, то не будет».

Напомним, что электронные медицинские карты в области внедряют уже более 7 лет, на это потрачены миллионы рублей, однако результата практически нет - у подавляющего большинства пациентов вологодских поликлиник остаются бумажные карты.

Так, в марте 2011 года в правительстве области заявили, что в ближайшие два года Вологодская область получит 4 млрд рублей, и часть этих денег будет направлена на информатизацию учреждений - ее итогом должен был стать переход на электронные полисы и медицинские карты.

В сентябре 2012 года было заявлено, что "Более 18 миллионов рублей потрачено на внедрение современных систем здравоохранения. В частности, в поликлиниках и больницах Вологды вводится персонифицированный учет оказания услуг, электронные медицинские карты и единые регистры медработников".

А в декабре 2014 года Контрольно-счетная палата Вологодской области выявила, что деньги, выделенные на здравоохранение Вологодской области, потрачены неэффективно. В частности, миллионы рублей, выделенные из областного бюджета на внедрение электронных  услуг в медицине, не принесли почти никакого результата. Так, в рамках долгосрочной целевой программы «Информатизация Вологодской области на 2010-2012 годы» на сферу здравоохранения было потрачено почти 15 миллионов рублей. На эти деньги было закуплено компьютерное  и коммутационное оборудование «для организации единого информационного пространства системы здравоохранения». Однако ожидаемого эффекта от этого оборудования так и не получили.

Согласно постановлению правительства области от 4.03.2011 № 183 «О Программе модернизации здравоохранения Вологодской области на 2011-2013 годы» в медицинских учреждениях области нужно было внедрить электронные карты пациентов и запись к врачу в электронном виде. Эта задача так и не была выполнена. В 2012 году в 20 учреждениях должны были использоваться в работе электронные медицинские карты у 2,5% приписного  населения. Однако эти карты не оформлялись. «Причины не пояснены» - говорится в отчете КСПП. Работа по внедрению и ведению электронных медицинских карт проводилась в 2013 - 2014 годах. Однако из 8 проверенных учреждений только одно на тот момент выполнило установленный показатель - «Медсанчасть «Северсталь».

Тэги: здравоохранение
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