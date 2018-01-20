Медики череповецких поликлиник требуют от руководства исполнения «майских указов» президента

В Череповце сотрудникам городских поликлиник предлагают заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам, согласно которым их оклады вырастут на 4%. Медики возмущены, ведь, согласно «майским указам» президента, маленькие зарплаты медсестер должны увеличиться гораздо больше - до уровня средней заработной платы в регионе, а врачей – до 200% средней зарплаты, которая в январе-сентябре 2017 года составила в Вологодской области составила 30 798 рублей на одного работника.

Высокая квалификация за 11 тысяч рублей

Сейчас медики собирают в поликлиниках подписи под обращением, в котором просят изменить схему расчетов заработной платы.

- По предложенному администрацией проекту Соглашения уровень зарплаты, на примере медсестры, при размере минимального должностного оклада в 1852 руб, при отраслевом коэффициенте в 1,6 и при размере коэффициента квалификационного уровня, равного 1 для медсестры, только начинающей работать в поликлинике, при отсутствии стажа, без 1-й квалификационной категории, при отсутствии дополнительных доплат за оказание платных услуг ввиду отсутствия у неё опыта, и при полной отработке месячной нормы времени, с учетом районного коэффициента = 1,25 составит 3704 руб, что не соответствует МРОТ, равному 9489 руб. Это свидетельствует о несоответствии положений локальных нормативных актов по заработной плате младшего и среднего медицинского персонала БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиники » требованиям по обеспечению уровня МРОТ в регионе, - говорится в обращении к руководству поликлиник.

Размер зарплаты высококвалифицированной медсестры с большим опытом работы, отработавшей недельный норматив в 38,5 часа с одной рабочей субботой, при полной отработке месячной нормы времени, с учетом районного коэффициента = 1,25, по подсчетам медиков, составит 11 297 руб.20 коп.

- При этом разница между заработной платой начинающей медсестры в поликлинике, доначисленной до уровня МРОТ, составляющего 9489 руб, и зар.платой высококвалифицированной с большим опытом медсестры составит всего 1808 руб 20 коп, что не соответствует целям Указа Президента РФ по «сохранению кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики», мотивации повышения квалификации, преемственности и уважения к профессии, - пишут медики.

Они считают, что необходимо внести изменения в положение об оплате труда и в соглашения, пересчитав на 2018 год размеры минимальных (базовых) размеров должностного оклада, должностных окладов работников, системы коэффициентов и выплат стимулирующего характера, а также произвести примерный бухгалтерский расчёт размера заработной платы каждого работника поликлиники. Это необходимо для приведения нормативных локальных актов организации для обеспечения размера заработной платы каждого работника в соответствие с нормативами и требованиями действующего законодательства.

Не повышение, а индексация

В пресс-службе департамента здравоохранения в ответ на наш запрос сообщили, что увеличение оклада на 4%, о котором говорят врачи, напрямую с «майскими указами» президента не связано - таким образом медучреждения области выполняют индексацию минимальных размеров окладов работников по профессиональным квалификационным группам. Она проводится согласно областному закону, вступившему в силу с 1 января 2018 года.

Если же говорить именно об исполнении "майских указов" президента в регионе, то в 2017 году «зарплатные» показатели «дорожной карты», как считают в департаменте здравоохранения, в среднем по госучреждениям здравоохранения области достигнуты: по врачам – 182,1%, по среднему медицинскому персоналу - 94,2%, по младшему медицинскому персоналу - 82,7%.

Как сообщили в департаменте, на 2018 год установлены следующие целевые показатели «дорожной карты»:

- Установить отношение средней зарплаты врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности на уровне в 200% или 59 086 рублей. Отношение средней зарплаты среднего медицинского персонала к средней зарплате в регионе должно составить 100% или 29 543 рублей. Средняя зарплата младшего медицинского персонала должна также достигнуть 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе, или 29 543 рублей.