Череповецкая «Северсталь» уступила ярославскому «Локомотиву» со счетом 5:6

Череповецкая «Северсталь» уступила ярославскому «Локомотиву» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.



"Металлурги" активно начали этот матч, и в первом периоде вели со счетом 2:0. Первую шайбу забил капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий, а Руслан Карлин, "обокрав" за воротами соперника, послал шайбу в ближний угол.



"Железнедорожники" полностью изменили ход матча во втором периоде, отправив четыре шайбы подряд в ворота «Северстали». После этого Юлиуса Гудачека в воротах хозяев сменил Алексей Артамкин. Ещё до ухода на второй перерыв «Северстали» удалось сократить свое отставание до минимума, шайбу в большинстве забросил Павел Чернов.



Третий период прошёл в равной борьбе, «Северстали» дважды удавалось сравнивать счёт. Шайбами в большинстве отметились Николай Стасенко и Александр Евсеенко. Основное время матча завершилось в ничью 5:5, а победу "железнодорожникам" в овертайме принел гол Брэндона Козуна. Итог - 5:6 в пользу ярославской команды.



Проиграв «Локомотиву», но набрав одно очко, «Северсталь» опустилась на восьмую строчку в Западной конференции. До Олимпийской паузы в чемпионате КХЛ у «Северстали» осталось два матча, и оба на выезде. В субботу череповчане сыграют с «Торпедо», а в понедельник - со своем прямым конкурентом на место в плей-офф, московским «Спартаком».



