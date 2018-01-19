Череповецкая «Северсталь» уступила ярославскому «Локомотиву» со счетом 5:6

19.01.2018 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила ярославскому «Локомотиву» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. 

"Металлурги" активно начали этот матч, и в первом периоде вели со счетом 2:0. Первую шайбу забил капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий, а Руслан Карлин, "обокрав" за воротами соперника, послал шайбу в ближний угол.

"Железнедорожники" полностью изменили ход матча во втором периоде, отправив четыре шайбы подряд в ворота «Северстали». После этого Юлиуса Гудачека в воротах хозяев сменил Алексей Артамкин. Ещё до ухода на второй перерыв «Северстали» удалось сократить свое отставание до минимума, шайбу в большинстве забросил Павел Чернов.

Третий период прошёл в равной борьбе, «Северстали» дважды удавалось сравнивать счёт. Шайбами в большинстве отметились Николай Стасенко и Александр Евсеенко. Основное время матча завершилось в ничью 5:5, а победу "железнодорожникам" в овертайме принел гол Брэндона Козуна. Итог - 5:6 в пользу ярославской команды.

Проиграв «Локомотиву», но набрав одно очко, «Северсталь» опустилась на восьмую строчку в Западной конференции. До Олимпийской паузы в чемпионате КХЛ у «Северстали» осталось два матча, и оба на выезде. В субботу  череповчане сыграют с «Торпедо», а в понедельник -  со своем прямым конкурентом на место в плей-офф, московским «Спартаком».

 

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»
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