«Умники и умницы Вологодчины» напишут, зачем читать бумажные книги

19.01.2018 [Общество]

В Вологодской области стартовала третья региональная олимпиада «Умники и умницы Вологодчины».  Более пяти тысяч школьников напишут творческую работу – эссе по теме «Стоит ли читать бумажные книги?», которая была выбрана путем жеребьевки.

- Сегодня мы даем страт большому пути викторины «Умники и умницы Вологодчины», которая завершится весной. Напомню, что олимпиада проходит в несколько этапов: отборочный и основной. В финале игры, которая состоится в апреле, мы надеемся, что ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский примет участие. По итогам соревнования финалисты отправятся в столицу. Стимул для борьбы у ребят весомый – поступление в МГИМО без экзаменов, - прокомментировал замгубернатора Вологодской области Олег Васильев.

Напомним, игра в регионе проводится уже в третий раз. В 2016 году Алла Дуничкина, выпускница «Вологодского многопрофильного лицея» стала победителем олимпиады в Москве, сегодня она является студенткой МГИМО, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Викторина «Умники и умницы» на территории Вологодчины – одна из форм работы с одаренными детьми, совместно с олимпиадным движением, научно-практическими и исследовательскими конференциями. Начиная проект три года назад, мы понимали, что он вызовет интерес, - резюмировал Олег Васильев.

В 2017 году победителями региональной олимпиады стали пять человек из Вологды, Череповца и Грязовца. По результатам четвертьфинала Всероссийской игры, состоявшейся в Москве, Иван Жариков обучающийся средней школы №1 областного центра стал победителем на дорожке и прошел в полуфинал.

Тэги: Умники и умницы, олимпиады
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