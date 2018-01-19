Мошенник обманул в соцсети восемь череповчан на 100 тысяч рублей

19.01.2018 [Происшествия]

В Череповце задержали мошенника, который в соцсетях находил объявления о потерянных вещах и обещал владельцам вернуть их за вознаграждение.  От злоумышленника пострадали восемь человек.

В отдел уголовного розыска Череповца поступила информация, что на территории Череповецкого района или Череповца может находиться мужчина, подозреваемый в серии дистанционных мошенничеств. Под подозрение попал 29-летний житель посёлка Суда Череповецкого района.

Правоохранители установили, что молодой человек создавал многочисленные страницы в социальных сетях, где находил объявления о пропаже личных вещей. Злоумышленник начинал переписку с потерпевшими и предлагал за вознаграждение вернуть утраченное имущество. Получив денежный перевод, он преставал выходить на связь и блокировал аккаунт.

Как сообщается на сайте УМВД по Вологодской области,  сумму общего ущерба оценили почти в 100 тысяч рублей. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждено 8 уголовных дел по статье "Мошенничество".

Тэги: мошенничество
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