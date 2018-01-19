В Кичменгском Городке два предпринимателя стреляли друг в друга из-за аукциона по продаже лесных делянок

19.01.2018 [Происшествия]

В Кичменгском Городке в ходе перестрелки получили ранения 33-летний мужчина из Вологды и 52-летний местный житель. Инцидент произошел в районном центре накануне днем.

- В дежурную часть ОМВД России по Кичменгско-Городецкому району из медицинского учреждения поступило сообщение о 33-летнем вологжанине с огнестрельными ранениями. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к причинению тяжкого вреда здоровью может быть причастен 52-летний местный житель. Мужчина был обнаружен в одном из кафе поселка Кичменгский Городок с непроникающим огнестрельным ранением. Полицейские задержали подозреваемого, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным Newsvo, оба мужчины связаны с торговлей лесом, и до этого были участниками лесного аукциона – соревновались, чтобы купить делянки. Из-за неоправданно высокой цены, предложенной одним из них, произошел конфликт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Тэги: бизнес, стрельба, госзакупки
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