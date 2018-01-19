В Вологде "Тойота Камри" городской администрации припарковалась на стоянке для инвалидов возле офиса "Единой России"

19.01.2018 [Общество]
В Вологде "Тойота Камри" городской администрации припарковалась на стоянке для инвалидов возле офиса "Единой России"

Автомобиль, принадлежащий организации, подведомственной администрации Вологды, припарковался сегодня на месте для инвалидов возле здания на Зосимовской, 65 в Вологде (ред. - в нем находится региональное отделение партии "Единая Россия"). Об этом написала в соцсети председатель Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов "Ареопаг" Анна Хрястунова:

- Товарищи вологжане, не подскажете, чья это машина на парковке для инвалидов с такими номерами? Говорят, чуть ли не прямо из администрации. И чуть ли не сам мэр Вологды на ней приехал. Надо бы выяснить.  Хочу спросить, почему поставили и нарушают, и инвалидам не встать?  И замечание делали, но говорят, что они правы. Кто это, кому закон не писан? Номер А101ОУ регион 35. Выяснила, что машина числится за МКУ "Хозяйственная служба", адрес: Ленина, 2.

К слову, "Ареопаг" также находится в этом здании, и парковка для людей с ограниченными возможностями здоровья там востребована.

По нашей информации, на "Тойоте Камри" с номерами А101ОУ 35 совершает рабочие поездки с водителем мэр Вологды.

UPD: вечером 19 января в городской администрации нашему корреспонденту подтвердили, что автомобиль муниципальный.

- Раз водитель нарушил правила, что, собственно, зафиксировано, он будет привлечен к ответственности сотрудниками ГИБДД. Также дополнительно среди водителей, которые работают в администрации, будет проведен инструктаж. Им напомнят еще раз о необходимости соблюдать правила дорожного движения, - рассказали Newsvo  в пресс-службе городской администрации.

Тэги: чиновники, парковки, нарушения, инвалиды
Фото Анны Хрястуновой
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