Возле Богородицкого собора в Вологде организуют полицейское патрулирование по требованию митрополии

Митрополия потребовала у прокуратуры обеспечить правопорядок возле Богородицкого собора в Вологде

Это тот самый храм, возле которого вечером 30 октября убили женщину

Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий потребовал у полицейских обеспечить правопорядок возле собора Рождества Пресвятой Борогодицы в Говоровском проезде. Напомним, вечером 30 октября возле храма была убита 43-летняя ученица вечерней школы. Спустя несколько дней нападавшего задержали. Выяснилось, что уроженец Грязовецкого района пытался вырвать из рук вологжанки сумку, а когда та оказала сопротивление, ударил ее ножом.

- В прокуратуру города поступило обращение главы Вологодской митрополии, митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия о принятии мер по укреплению правопорядка на территории, прилегающей к учебному корпусу Вологодской духовной семинарии по адресу: г. Вологда, Говоровский проезд, д. 2 «а», - говорится в сообщении ведомства.

Выездная проверка показала, что по указанному адресу нет стационарного электрического освещения. Прокуратура города направила в связи с этим в адрес мэра Вологды представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в адрес начальника УМВД России по Вологде было направлено требование обеспечить правопорядок и профилактику преступлений в районе Вологодской духовной семинарии и Богородицкого собора. У правоохранителей потребовали в том числе организовать патрулирование указанной территории сотрудниками полиции и установку камер видеонаблюдения.

По результатам рассмотрения требований прокуратуры в план комплексного использования сил и средств городского УМВД были внесены изменения. Так, в план включен маршрут патрулирования нарядов на территории, прилегающей к Вологодской духовной семинарии и Богородицкому собору.

Исполнение указания начальника УМВД России по г. Вологде находится на контроле прокуратуры города.

Исходя из вышеуказанной информации, можно сделать вывод, что, если руководители каких-либо учреждений в Вологде считают, что территория нуждается в обеспечении правопрядка, им достаточно обратиться в прокуратуру, и возле учреждения организуют патрулирование.