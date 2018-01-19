Жители Бабаевского района обратились в прокуратуру и к губернатору из-за непроезжих дорог

Жители Бабаево устали от разбитых городских дорог и от бездействия чиновников и 10 января подали коллективное обращение сразу в несколько инстанций: главе Бабаевского района и города Бабаево Юрию Парфёнову, губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, начальнику ГИБДД Бабаевского района С.Бысрову, в департамент дорожного хозяйства Александру Гуслинскому и в прокуратуру Бабаевского района Леониду Селивёрстову.

- Мы, жители Бабаево, вынуждены подвергать свою жизнь и жизни своих детей неоправданному риску. По дорогам не соответствующим требованиям содержания, многие из нас вынуждены добираться до работы, везти на автомобилях или пешком своих детей в школу и детские сады. Автомобильные подвески не выдерживают, психологическое состояние тоже. Дети испытывают ежедневный стресс. Сильно затруднён проезд и выезд автотранспорта, также затруднено движение пешеходов: проход людей, мама с колясками, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Снег не убран, снежные завалы не вывезены, пешеходные дорожки не обработаны анти-скользящими средствами. Снег не убирают, не вывозят с дорожной сети города: от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, школы, поликлиники, въездов в приёмные покои больниц, станции скорой помощи, Не осуществляется за зиму вывоз снега с обочин, на которые его сдвинули с проезжей части во время очистки. Из-за не систематической уборки снега образуется сплошная колея и нет пешеходных дорожек люди ползают по снежным сугробам, машины проваливаются и если что-то случится не проедет ни скорая ни пожарная.

Люди также пишут в обращении про плохое состояние автомобильных дорог, которые не ремонтируют:

- С городами Череповец, Санкт-Петербург, другими населёнными пунктами (Борисово-Судское, Торопово) нас связывают автомобильные дороги. Указанные дороги находятся в крайне неудовлетворительном состоянии: на всей протяжённости огромные ямы, асфальтовое покрытие деформировано, и зачастую в зимнее время плохо очищены от снега, гололёд, колейность. Дорога была построена более 50 лет назад и с той поры капитальный ремонт её не проводился, только ямочный. Сейчас даже ямы на дорогах объезжать негде. Предполагаю, что отвратительное состояние дороги - следствие бездействия должностных лиц ответственных за содержание данного участка дороги, - написали жители (ред. - орфография и пунктуация автора сохранены).

Под обращением подписалось более ста человек. Они требуют организовать в соответствии с требованиями очистку и ремонт дорог в Бабаево, уделить особое внимание дорогам Лентьево - Бабаево, Борисово Судское - Бабаево, Торопово - Бабаево, обеспечить своервеменную уборку территории и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, люди просят пояснить, почему не была произведена уборка территории согласно действующему в России ГОСТ Р 50597-93 "максимальный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки".

К письму жители приложили результат голосования. В нём приняли участие 1334 человека: 89% проголосовавших считают, что дороги в Бабаево и в Бабаевском районе оставляют желать лучшего.

12 января в Бабаевском районе из-за скользкого дорожного покрытия вылетела в кювет машина. Жители сняли видео об этой аварии:

Судя по видео и фотографиям, которые жители выкладывают в соцсети, дороги в Бабаевском районе не чистят.