С 2018 года в России изменились правила проведения диспансеризации

19.01.2018 [Общество]

С 2018 года изменен порядок проведения диспансеризации взрослого населения. В соответствии с новыми правилами диспансеризации, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ, раз в два года предусмотрены обследования с целью ранней профилактики онкологии. Из первого этапа диспансеризации теперь исключены привычные лабораторные исследования - общие анализы крови и мочи, а также УЗИ, но введены новые — для выявления онкологии на ранней стадии. Кроме того, ЭКГ будут проходить только те пациенты, которые находятся в группах риска - мужчины старше 35 лет и женщины старше 45-и. При наличии у пациента индивидуальных показаний врач дополнительно назначит нужное исследование.

- Если раньше диспансеризацию проходили раз в три года, то теперь граждане определенного возраста будут проходить обследование раз в два года. Раз в два года будет проводиться флюорография, маммография для женщин в возрасте от 39 до 51 года, а также исследование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 74 лет, чтобы выявить рак кишечника на ранней стадии. Электрокардиография будет проводиться для мужчин старше 35 лет и для женщин старше 45 лет, чтобы выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Осмотр отоларинголога стал обязательным для граждан старше 75 лет по результатам осмотра терапевта, - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области.

Диспансеризация - это комплексное обследование, с помощью которого выявляют хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, бронхолегочные, онкологические, сахарный диабет), факторы риска этих заболеваний, дают оценку состояния здоровья человека. Диспансеризацию проводят для всего взрослого населения старше 21 года в рамках государственной программы ОМС. Её можно бесплатно пройти в поликлинике по месту жительства — нужен только паспорт и полис ОМС.

В Вологодской области в 2018 году планируется провести диспансеризацию среди более 197 тысяч жителей области.

Тэги: диспансеризация
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