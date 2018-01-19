Полиция задержала череповчанина, который устроил в квартире дезоморфиновый притон

В Череповце полиция пресекла деятельность дезоморфинового наркопритона, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудникам городского отдела по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что на улице Любецкой города металлургов мужчина систематически предоставляет свою квартиру для изготовления и употребления наркотиков.

Выехавшие на место полицейские задержали 42-летнего хозяина дома и пятерых его знакомых. Во время осмотра квартиры оперативники обнаружили в комнате емкости с остатками буро-красного вещества внутри, шприцы, а также различные приспособления для изготовления наркотиков. Экспертиза показала, что изъятое вещество – дезоморфин массой 0,077 грамма.

- Задержанные лица были направлены на освидетельствование в медицинское учреждение. Результат химико-токсилогического исследования показал, что все шестеро задержанных находились в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время в отношении хозяина квартиры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает областное УМВД.

В отношении хозяина квартиры возбуждены уголовные дела по статьям «Организация либо содержание наркопритона» и «Незаконное хранение наркотиков». Ранее череповчанин уже был судим за аналогичные преступления.