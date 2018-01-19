В Вологде прокуратура обнаружила нарушения в частном детсаду «Островок счастья»

Прокуратура Вологды выявила нарушения в работе частного детского сада «Островок счастья», расположенного на улице Судоремонтной.

- Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в «Центре по уходу за детьми «Островок счастья» не обеспечено своевременное прохождение медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации работников; приняты на реализацию пищевые продукты без маркировочных ярлыков с указанием условий хранения, срока годности и информации об изготовителе пищевой продукции; не осуществляется контроль за качеством готовых блюд, а также выявлены другие нарушения. В результате создается угроза причинения вреда жизни и здоровью детей, пребывающих в саду, что недопустимо,- рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.