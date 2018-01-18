Усадьба Спасское-Куркино: кто согреет дом и отношения между его хранителем и чиновниками?

Наталья Рюмина

Усадьба Спасское-Куркино опять осталась без отопления: в 2018 году в бюджете Вологодского района не заложено финансов на решение этой проблемы. Хранитель усадьбы Николай Сайкин считает, что местная власть просто не хочет заниматься домом, однако в администрации района утверждают, что у них есть своя стратегия сохранения памятника. А пока усадьба стоит без отопления, отношения между чиновниками и ее хранителем холодны, как лед.





Фото: vk.com/kurkino_estate

Нереализованная газификация

Дворянская усадьба 19 века Спасское-Куркино – памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального значения. Она принадлежит муниципалитету, но сейчас ее арендует местный житель Николай Сайкин, который уже давно пытается сохранить исторический дом. Он нуждается в реставрации, и Николай Алфеевич сделал многое, чтобы решить этот вопрос. Понятно, что без помощи местных властей тут не обойтись – реставрация очень затратная. Однако чиновники и житель не могут найти общий язык.

Николай Сайкин открыто выступает против некоторых действий администрации района. Ему обидно, что власти игнорируют его усилия по спасению старинной усадьбы.

«Не совсем для меня понятно, но в последние несколько месяцев моя персона попала в какую-то немилость в "стихиях", которыми крутит-вертит госпожа Бенке (ред. - заместитель главы района). Получил я статус запретного лица для любых публикаций в районной газете «Маяк». Резко поменялось отношение с приходом нового главного редактора «Маяка» Алексея Николаевича Иванова, ставленника госпожи «хозяйки». Наших Куркинских побед там вообще уже не замечают и игнорируют полностью. Смешно, но не опубликованным осталось даже моё доброе новогоднее поздравление жителям Вологодского района», - пишет у себя на странице в ВК Николай Сайкин.

Критику Николая Сайкина, видимо, замечают, потому что с приходом в район новой власти мужчину исключили из общественного совета. Отопление в усадьбе было отключено еще при предыдущем главе района – в 2015 году при банкротстве ГОНО «Куркино», в конкурсной массе которого был усадебный дом, наокпился долг за отопление усадьбы 300 тысяч рублей.

«8 сентября 2016 года у меня был заключен договор с администрацией Вологодского района на аренду усадьбы. Еще при бывшем главе администрации у нас была договоренность, что я занимаюсь общественной деятельностью в усадьбе, а администрация на два года берет на себя проблему газификации главного дома», - рассказывает хранитель усадьбы Николай Сайкин.

За это время в усадьбе была отремонтирована крыша, на нее потрачено 76 тысяч рублей из бюджета района. Кроме того, в 2017 году усадьба Спасское-Куркино выиграла президентский грант почти в 2 млн рублей на проведение ландшафтной реконструкции. Были заложены в бюджет Вологодского района и средства на проект газового отопления, однако появилась необходимость его доработать.

«В первую очередь, усадьбе необходимо отопление. Причем, не электрическое, а газовое. Газовое отопление – это существенная экономия. Если оставлять усадьбу на электрическом котле, то сумма платы за тепло может перевалить за 100 тысяч в месяц, мне таких денег не заработать. На проект газификации на Куркино было выделено 360 тысяч еще при Гордееве, однако в ходе подготовки проекта выяснилось, что необходимо провести археологические изыскания и проведения Государственной экспертизы. Цена проекта перевалила за миллион рублей. Когда возникли проблемы со стоимостью проекта газификации, как раз произошла смена руководства в администрации. Все повисло в воздухе. А в этом году деньги на Спасское-Куркино вообще не запланировали», - рассказывает Николай Сайкин.

Фото: vk.com/kurkino_estate

В сентябре в соцсети ВКонтакте стартовал благотворительный марафон «А сколько нас?», направленный на сохранение усадьбы Спасское-Куркино. Целью акции был сбор средств на "первоочередные работы по сохранению главного дома усадьбы" - до 31 декабря 2017 года нужно было собрать 1,7 млн рублей на проект реставрации. Деньги собирались на счет НКО «Фонд развития малых городов и сёл «Земля Вологодская». Однако за время проведения марафона на счет поступило всего 100 рублей.

Противостояние

Договор на аренду усадьбы между Николаем Сайкиным и администрацией района заключен на десять лет. В течение двух лет, до 8 сентября 2018 года, оплачивать отопление в доме должна администрация района. За это время планировалось решить вопрос газификации господского дома. Однако отопления в доме нет, и его так и не газифицировали.

«8 сентября этого года пройдет два года, отапливать усадьбу сам я не могу. На этот год деньги на усадьбу в бюджете не заложены. С 8 сентября мне придется разорвать договор. Хотя с руководителем администрации Вологодского района придумано три пути, по которым можно идти, чтобы решить вопрос с отоплением. Один из них президентские гранты. Но меня отовсюду исключили, вычеркнули из общественного совета, в котором я был с самого рождения. В таких условиях невозможно заниматься усадьбой», - заключает Николай Алфеевич.

Он боится, что усадьба погибнет, и переживает, что всю работу, которую он проводил последние четыре года, новая администрация района игнорирует и попросту замалчивает:

«Полное замалчивание о личном моём активном участии в Президентском гранте, который был выигран Вологодским отделением РГО на усадьбу Спасское-Куркино. Конечно же, мы все очень рады такому положению дел, а лично я продолжаю активно заниматься непосредственно реализацией этого гранта. Нет-нет, вовсе не один я такой пострел, естественно же, занимаюсь этим вместе с сотрудниками администрации Вологодского района».

Наследница рода Брянчаниновых Татьяна Ватсон летом 2016 года приехала из Австралии и поблагодарила Николая Сайкина за возрождение усадьбы. Фото: vk.com/gordeevglava

В итоге получилось некое противостояние Николая Сайкина, который болеет душой за усадьбу и когда-то стал инициатором восстановления дома, и новой администрации района.

Между тем, глава администрации Вологодского муниципального района Сергей Жестяников этому противостоянию совсем не рад. Он считает, что интересы Николая Алфеевича и его не сталкиваются, все хотят для усадьбы спасения, просто надо сесть и договориться.