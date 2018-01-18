Специалисты просят вологжан не подкармливать лисиц на улицах города

В последнее время в населенных пунктах области участились случаи появления лисиц. В Вологде лис неоднократно замечали в микрорайоне Бывалово, в районе Окружного шоссе и в районе Осановской рощи. Так, например, в ноябре вологжанин выложил в соцсеть видео с лисой на улице Ярославской.

Заместитель губернатора области Михаил Глазков обратился к вологжанам с просьбой не подкармливать лис.

- Если вы заметили в населенном пункте лисицу, не нужно к ней подходить, трогать ее или пытаться накормить. Необходимо помнить, что лисы – это дикие животные, причем наиболее предрасположенные к бешенству.

Так, недавно были звонки с нефтебазы и комбината хлебопродуктов на улице Элеваторная. Работники сообщили, что на территории предприятия обосновались лисы. Сотрудники Охотдепартамента выехали на территории предприятий, обследовали их, опросили очевидцев и отловили диких животных.