В Вологде продолжаются незаконные работы по сносу сталинки на улице Чернышевского

В Вологде продолжается незаконный снос здания на Чернышевского, 14а. Несмотря на то, что 12 января комитет по охране памятников выдал собственнику предписание приостановить работы до принятия решения о ценности дома, они продолжаются. Собственник здания - предприниматель Алексей Сивков, директор ООО "Оазис" (ТЦ на ул. Мира, 82).

- Крутому предпринимателю Сивкову наплевать не только на предписание комитета по охране ОКН, но и на своих работников, которые даже не обеспечены коптеркой. Жгут костер прямо в здании! – сообщают активисты градозащитного движения «Настоящая Вологда».

О происходящем градозащитники сообщили в полицию и комитет по охране объектов культурного наследия. Между тем, спустя два после звонка в полицию правоохранители так и не приехали. После этого, как написали градозащитники, они позвонили дежурному УМВД по Вологодской области.

Видео "Настоящей Вологды"

Напомним, в начале января на Чернышевского, 14а появились рабочие, которые возвели забор. В «Настоящей Вологде» уверены, что собственник здания собирается его снести - именно на этом месте собирались возвести гостиницу-небоскреб, строительство которой бурно обсуждали в 2014-15 гг. Сталинка памятником архитектуры не является, но сейчас готовится к утверждению проект границ исторического поселения города Вологды, согласно которому здание может быть отнесено к ценной средовой застройке.

11 января градозащитники отнесли в комитет по охране памятников заявление о включении дома на Чернышевского, 14а в перечень объектов культурного наследия. Теперь, по закону, в течение 90 дней орган охраны памятников должен дать свое заключение о ценности дома. На этот период все работы должны быть остановлены.

В понедельник мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что город поддерживает инициативу строительства новой гостиницы на месте сталинки, но выступает против высотки.