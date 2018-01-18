В Вологде продолжаются незаконные работы по сносу сталинки на улице Чернышевского
В Вологде продолжается незаконный снос здания на Чернышевского, 14а. Несмотря на то, что 12 января комитет по охране памятников выдал собственнику предписание приостановить работы до принятия решения о ценности дома, они продолжаются. Собственник здания - предприниматель Алексей Сивков, директор ООО "Оазис" (ТЦ на ул. Мира, 82).
- Крутому предпринимателю Сивкову наплевать не только на предписание комитета по охране ОКН, но и на своих работников, которые даже не обеспечены коптеркой. Жгут костер прямо в здании! – сообщают активисты градозащитного движения «Настоящая Вологда».
О происходящем градозащитники сообщили в полицию и комитет по охране объектов культурного наследия. Между тем, спустя два после звонка в полицию правоохранители так и не приехали. После этого, как написали градозащитники, они позвонили дежурному УМВД по Вологодской области.
Видео "Настоящей Вологды"
Напомним, в начале января на Чернышевского, 14а появились рабочие, которые возвели забор. В «Настоящей Вологде» уверены, что собственник здания собирается его снести - именно на этом месте собирались возвести гостиницу-небоскреб, строительство которой бурно обсуждали в 2014-15 гг. Сталинка памятником архитектуры не является, но сейчас готовится к утверждению проект границ исторического поселения города Вологды, согласно которому здание может быть отнесено к ценной средовой застройке.
11 января градозащитники отнесли в комитет по охране памятников заявление о включении дома на Чернышевского, 14а в перечень объектов культурного наследия. Теперь, по закону, в течение 90 дней орган охраны памятников должен дать свое заключение о ценности дома. На этот период все работы должны быть остановлены.
В понедельник мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что город поддерживает инициативу строительства новой гостиницы на месте сталинки, но выступает против высотки.
- Сейчас собственника пока нет в городе, но он приедет, и мы в ближайшее время будем с ним встречаться. Был вопрос ко мне и к администрации, выдавали ли мы разрешение на снос этого здания. Конечно, нет, мы не выдавали, и мы не выдавали разрешения на строительство нового здания, потому что согласованного с культурой проекта пока нет. Сейчас наша задача – договориться с потенциальным инвестором, чтобы и комитет по охране объектов культурного наследия устроил вид этой гостиницы, и чтобы инвестор в ближайшее время приступил к строительству. Как только мы договоримся, я вам об этом скажу. Но переговоры уже ведутся полтора года. Я так понимаю, что инвестор настроен на привлечение сюда сетевой гостиницы, и это очень важно, - заявил Сергей Воропанов.