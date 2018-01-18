Вологодских полицейских, спасших тонущего ребенка, наградили наручными часами

18.01.2018 [Общество]

Губернатор Олег Кувшинников наградил вологодских полицейских, которые помогли спасти  ребенка из ледяной воды, наручными часами с символикой Вологодской области.

Напомним, что 4 января 2018 года у моста 800-летия Вологды под лед провалились мужчина и маленький ребенок. Прибыв на место происшествия, старший прапорщик полиции Иван Лапшин совместно с сотрудником МЧС в гидрокостюме, вытащили из полыньи 10-летнего мальчика. Сержант полиции Алексей Баданин вместе со спасателями при помощи специального троса вытащил на берег 24-летнего молодого человека, который бросился спасать ребенка и провалился сам. Полицейские оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшим до приезда бригады скорой помощи.

Олег Кувшинников отметил, что спасти ребенка удалось благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Тэги: полиция
Фото пресс-службы областного УМВД
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