Вологодских полицейских, спасших тонущего ребенка, наградили наручными часами

Губернатор Олег Кувшинников наградил вологодских полицейских, которые помогли спасти ребенка из ледяной воды, наручными часами с символикой Вологодской области.

Напомним, что 4 января 2018 года у моста 800-летия Вологды под лед провалились мужчина и маленький ребенок. Прибыв на место происшествия, старший прапорщик полиции Иван Лапшин совместно с сотрудником МЧС в гидрокостюме, вытащили из полыньи 10-летнего мальчика. Сержант полиции Алексей Баданин вместе со спасателями при помощи специального троса вытащил на берег 24-летнего молодого человека, который бросился спасать ребенка и провалился сам. Полицейские оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшим до приезда бригады скорой помощи.

Олег Кувшинников отметил, что спасти ребенка удалось благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.