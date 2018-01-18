Горицкий монастырь в Кирилловском районе начал принимать ВКонтакте онлайн-пожертвования за поминовение

18.01.2018 [Общество]

Воскресенский Горицкий монастырь, расположенный в Кирилловском районе, решил не отставать от новых технологий и начал принимать оплату за поминовение через интернет. С помощью приложения, работающего в группе монастыря ВКонтакте, можно заказать поминовение о здравии или об упокоении ближних:

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо ввести имена крещенных христиан в специальную форму, указать срок поминания, а потом осуществить пожертвование (без дополнительной комиссии) с банковской карты или Яндекс.Денег.

Например, поминовение о здравии одного человека в течение 40 дней будет стоить 400 рублей, годовая литургия – 1000 рублей, псалтирь на год – 500 рублей.

Тэги: церковь, соцсети
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