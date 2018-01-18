Александр Шебунин подарил центру Рубцова в Череповце несколько скульптур

Литературно-краеведческий центр Николая Рубцова в Череповце пополнился мемориальными досками, барельефами и скульптурами из частной коллекции заслуженного художника России Александра Шебунина. Среди скульптур бюсты самого поэта, скульптуры других известных личностей Череповца и другие.

- Сейчас нам передано девять бюстов: два бюста поэта Леонида Беляева, бюст поэта Андрея Широглазова, бюст Ивана Милютина. В царское время Иван Андреевич был главой Череповца 46 лет, бюст Героя социалистического труда Леонида Ивановича Глухова, бюст известного в Череповце врача Юрия Мельникова и три бюста Николая Рубцова. Бюст поэта Игоря Северянина будет передан нам сегодня-завтра, - рассказали сотрудники центра.