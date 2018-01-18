Вологжанам, получавшим пенсию на карты «Северного кредита», нужно поменять способ доставки до 26 января

Вологжане, которые раньше получали пенсию на карты «Северного кредита», должны подать заявление о смене способа ее доставки до 26 января. В противном случае выплаты будут приостановлены до момента подачи такого заявления, сообщает региональное отделение ПФР.

В документе нужно указать реквизиты счета в другом банке, либо почтовое отделение, в котором пенсионеру будет удобно получать деньги.

Заявления принимаются через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (необходим подтвержденный аккаунт на Портале госуслуг), либо в отделение пенсионного фонда (в Вологде - на улице Зосимовской, 45а).

Отметим, что с конца декабря 2017 года в Вологде принято 6,5 тысяч заявлений о смене способа доставки пенсий (из них 456 – в новогодние праздники). До сих пор не обратились еще примерно 1300 человек.

Напомним, что 17 января ПАО Сбербанк начал принимать от вкладчиков «Северного кредита» заявления о выплате по счетам (вкладам) страхового возмещения, а также осуществлять сами выплаты.