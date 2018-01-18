25-летний вологжанин убил приставшего к нему возле бара прохожего

В Вологде вынесли приговор 25-летнему молодому человеку, который сильно избил приставшего к нему на улице незнакомца. От полученных травм пострадавший скончался.

Инцидент произошел около 7 часов утра 16 июля 2017 года возле одного из городских баров. К машине обвиняемого подошел незнакомый ему 50-летний мужчина. Между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек с силой нанес мужчине несколько ударов руками и ногами по голове и телу. От закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший вскоре скончался, его смерть констатировала прибывшая на место происшествия «скорая».

- К этому моменту молодой человек место происшествия покинул, желая прекратить конфликт, но, узнав позднее, что мужчина скончался, не стал скрывать своей причастности, а написал явку с повинной. По словам обвиняемого подошедший к нему нетрезвый мужчина задавал бессмысленные вопросы и был недоволен его ответом, который посчитал грубым, что и привело к их ссоре, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Приговором суда вологжанину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.