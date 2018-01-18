В Череповце бездомный напал с ножом на двух собутыльников

В Череповце вынесли приговор бездомному мужчине, который напал с ножом на двух своих собутыльников: один из них скончался от полученных травм.

Инцидент произошел в ночь на 16 июля 2017 года на улице Максима Горького в городе металлургов. Следствием и судом установлено, что обвиняемый распивал спиртное со знакомыми.

- Поссорившись с ними, он складным ножом ударил 45-летнего собутыльника в грудь и левое плечо, причинив несколько колото-резаных ран. Пострадавшему удалось убежать: раненого мужчину обнаружили неподалеку у тротуарной дорожки прохожие. Обвиняемый же напал на второго 46-летнего знакомого, нанеся ему смертельное ножевое ранение в сердце. Мужчина скончался на месте происшествия сразу, а убежавшему потерпевшему оказали помощь прибывшие по вызову очевидцев медики, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Бездомный свою вину в совершении преступления так и не признал, утверждая, что ничего не помнит. Свидетели утверждают, что один из мужчин оскорбил подругу обвиняемого, спровоцировав конфликт, а второй, когда тот был ранен, вступился за него.

Выяснилось также, что обвиняемый ранее был судим за аналогичное преступление и лишь в 2016 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание 19 лет.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и 1,5 лет ограничения свободы.