В правительстве Вологодской области опровергли опоздание губернатора на самолет «Москва-Вологда»

18.01.2018 [Общество]

В правительстве Вологодской области опровергли информацию о том, что вечером 16 января авиарейс «Москва-Вологда» был задержан из-за опоздания губернатора Олега Кувшинникова.

- По информации Вологодского авиапредприятия решение о задержке рейса ВГ 2389 Внуково – Вологда до 19.30 было принято руководителем Вологодского авиапредприятия в связи с проведением работ по очистке ВПП в аэропорту г. Вологды для повышения коэффициента сцепления полосы.  Соответствующая информация была направлена телеграммой Вологодским авиапредприятием в аэропорт Внуково 16 января 2018 года в 15 часов 32 минут. Губернатор области прибыл в аэропорт с учетом перенесенного времени вылета, - сообщает управление информационной политики правительства Вологодской области.

Напомним, вчера телеграм-канал Mash сообщил о том, что самолет Вологодского авиапредприятия, который должен был вылететь из Москвы 16 января в 19 часов, задержали на час из-за опоздания губернатора Олега Кувшинникова, который принимал участие в Гайдаровском форуме.

Тэги: губернатор, авиаперелеты
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