Ранее судимый череповчанин украл у пенсионера телевизор

В Череповце задержали ранее судимого грабителя.

В полицию обратился 79-летний пенсоинер, который рассказал, что когда он возвращался домой, на лестничной площадке около дверей в его квартиру стояли двое неизвестных мужчин. Один из них попросил у пенсионера закурить. Получив отказ, он схватил потерпевшего за горло и потребовал открыть дверь в квартиру, после чего вынес оттуда телевизор и скрылся.

Полицейские отработали прилегающую территорию, провели опрос жильцов дома и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний череповчанин. Злоумышленника задержали, в ходе беседы он дал признательные показания: преступление он совершил ради легкой наживы. Похищенное мужчина сбыл, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Как сообщает УМВД по Вологодской области, в настоящее время мужчина находится под стражей.