Ранее судимый череповчанин украл у пенсионера телевизор

17.01.2018 [Происшествия]

В Череповце задержали ранее судимого грабителя. 

В полицию обратился 79-летний пенсоинер, который рассказал, что когда он возвращался домой, на лестничной площадке около дверей в его квартиру стояли двое неизвестных мужчин. Один из них попросил у пенсионера закурить. Получив отказ, он схватил потерпевшего за горло и потребовал открыть дверь в квартиру, после чего вынес оттуда телевизор и скрылся.

Полицейские отработали прилегающую территорию, провели опрос жильцов дома и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний череповчанин. Злоумышленника задержали, в ходе беседы он дал признательные показания: преступление он совершил ради легкой наживы. Похищенное мужчина сбыл, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Как сообщает УМВД по Вологодской области, в настоящее время мужчина находится под стражей.

Тэги: грабеж
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