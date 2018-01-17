В Вологде организуют одну крещенскую купель в Прилуках

17.01.2018 [Общество]

Одна крещенская купель будет в ночь на 19 января в Вологде. Ее организуют на льду Вологды вблизи Спасо-Прилуцкого монастыря.

- Сейчас толщина льда на реке в районе Соборной горки составляет 17 см – это недопустимое значение для организации массового купания. Поэтому окунуться в крещенскую купель вологжане смогут только в Прилуках, где толщина льда составляет 23 см. Там будут установлены деревянные трапы, леерные ограждения, свою продукцию представят предприятия торговли, будет горячий чай, – пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Иордань около Спасо-Прилуцкого монастыря будет открыта для купаний в ночь с 18 на 19 января с 21.00 до 5 утра. Окунуться в воду можно будет и в пятницу, 19 января, - с 9.00 до 16.00. Обеспечивать безопасность вологжан будут экстренные службы, спасатели, медики и сотрудники полиции. 

Спасатели и полицейские также  будут  дежурить на берегу реки у Кремлевской площади. Сотрудники служб проследят за обстановкой и не позволят вологжанам выходить на лед. Нарушителей ждет штраф до 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тэги: Крещение, проруби, купели
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