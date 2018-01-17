Вологжане завоевали медали Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

17.01.2018 [Спорт]

Вологжане стали призерами Всероссийских соревнований по конькобежному спорту "Юный конькобежец", которые состоялись накануне в Москве.

Так, Станислав Кукушкин стал серебряным призером на дистанции 500 метров. Результат Станислава составил 42.18 секунд. Дарья Кренделева на аналогичной дистанции среди девушек заняла 4 место, её отставание от бронзовой медали составило 21 сотую секунды.

Отметим также, что Артем Арефьев, представитель Москвы и Вологодской области, завоевал золото на дистанции 500 метров на II этапе Первенства ЦФО среди юношей и девушек среднего и старшего возраста.

 

Тэги: коньки, конькобежный спорт
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